Ученый рассказал, кому может понадобиться ревакцинация от COVID-19 в 2026 году

Гинцбург: у ранее привитых людей нет иммунитета к новым штаммам COVID-19
Александр Патрин/РИА «Новости»

Люди, привитые ранними версиями вакцин от коронавируса, не имеют иммунитета к новым циркулирующим штаммам. Об этом «Известиям» заявил директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый пояснил, что, хотя заболевания сейчас протекают легче, новые варианты, такие как «Стратус» и «Нимбус», более заразны и могут приводить к осложнениям у людей из групп риска. Он предложил включить прививку от COVID-19 в Национальный календарь, сделав ее регулярной.

«Если вы вакцинировались от первого, «уханьского» штамма, который был в 2020 году, то у вас отличный иммунитет... Но он абсолютно не защищает от новых штаммов», — сказал Гинцбург.

По данным Роспотребнадзора, за 11 месяцев 2025 года в России зарегистрировано около 295,7 тыс. случаев COVID-19, 94,6% из них протекали в легкой форме. В ведомстве отметили, что в циркуляции доминирует штамм XFG Stratus.

Ученые из Национального центра нейроиммунологии и возникающих заболеваний Университета Гриффита пришли к выводу, что COVID-19 влияет не только на дыхательную систему, но и может вызывать длительные изменения в головном мозге даже у людей, полностью восстановившихся после инфекции.

Ранее Сергей Шойгу поручил подготовить доклад о готовности системы здравоохранения к новым эпидемиям.

