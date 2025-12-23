На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве обсудят перспективы развития буддизма в России

Перспективы развития буддизма в России обсудят на круглом столе в Москве
true
true
true
close
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

В столице 24 декабря состоится круглый стол, на котором будут обсуждаться возможности и направления развития буддизма в России. Об этом РИА Новости сообщил Александр Бугаев, президент одной из ассоциаций буддийских общин, «Арья Сангха».

«Это будет тематическая встреча представителей правительства РФ, ректоров региональных российских университетов, централизованных буддийских организаций и представителей мэрии Москвы с руководителями буддийских центров, благотворительных организаций и издательств. На мероприятии мы обсудим итоги прошедшего в сентябре 2025-го года Международного буддийского Форума в Элисте и перспективы развития буддизма в Москве и регионах», — пояснил Бугаев.

Он также отметил, что в ходе дискуссий планируется рассмотреть вопросы, касающиеся внутреннего и межконфессионального диалога, взаимодействия между светским и буддийским образованием, а также развития буддийской инфраструктуры.

Организаторами этого мероприятия московских буддистов выступили Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, ассоциация «Арья Сангха» и Московская община буддистов.

Ранее в Туве прошла церемония интронизации верховного ламы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами