В Москве обсудят перспективы развития буддизма в России

Перспективы развития буддизма в России обсудят на круглом столе в Москве

В столице 24 декабря состоится круглый стол, на котором будут обсуждаться возможности и направления развития буддизма в России. Об этом РИА Новости сообщил Александр Бугаев, президент одной из ассоциаций буддийских общин, «Арья Сангха».

«Это будет тематическая встреча представителей правительства РФ, ректоров региональных российских университетов, централизованных буддийских организаций и представителей мэрии Москвы с руководителями буддийских центров, благотворительных организаций и издательств. На мероприятии мы обсудим итоги прошедшего в сентябре 2025-го года Международного буддийского Форума в Элисте и перспективы развития буддизма в Москве и регионах», — пояснил Бугаев.

Он также отметил, что в ходе дискуссий планируется рассмотреть вопросы, касающиеся внутреннего и межконфессионального диалога, взаимодействия между светским и буддийским образованием, а также развития буддийской инфраструктуры.

Организаторами этого мероприятия московских буддистов выступили Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, ассоциация «Арья Сангха» и Московская община буддистов.

