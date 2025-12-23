Гинцбург планирует посвятить больше времени науке

Гинцбург собирается продолжать работать и посвятить больше времени науке

Александр Гинцбург, ранее возглавлявший НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщил, что намерен посвятить больше времени научной работе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я продолжу заниматься тем же. Единственная разница — у меня финансовой подписи теперь нет, это очень хорошо. Так что больше смогу посвящать времени научным проблемам», — отметил он.

Недавно стало известно, что новым директором НИЦЭМ им. Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов, который до этого занимал пост заместителя директора по научной работе. Александр Гинцбург, ранее руководивший центром, останется в учреждении в качестве научного руководителя.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с руководством центра поблагодарил Гинцбурга за многолетний вклад в развитие российской науки и за борьбу с инфекционными угрозами.

Ранее ученый рассказал, кому может понадобиться ревакцинация от COVID-19 в 2026 году.