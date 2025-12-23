На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гинцбург планирует посвятить больше времени науке

Гинцбург собирается продолжать работать и посвятить больше времени науке
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Александр Гинцбург, ранее возглавлявший НИЦЭМ им. Гамалеи, сообщил, что намерен посвятить больше времени научной работе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я продолжу заниматься тем же. Единственная разница — у меня финансовой подписи теперь нет, это очень хорошо. Так что больше смогу посвящать времени научным проблемам», — отметил он.

Недавно стало известно, что новым директором НИЦЭМ им. Гамалеи стал академик РАН Денис Логунов, который до этого занимал пост заместителя директора по научной работе. Александр Гинцбург, ранее руководивший центром, останется в учреждении в качестве научного руководителя.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с руководством центра поблагодарил Гинцбурга за многолетний вклад в развитие российской науки и за борьбу с инфекционными угрозами.

Ранее ученый рассказал, кому может понадобиться ревакцинация от COVID-19 в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами