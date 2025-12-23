Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя

Анализ статистических данных показал снижение потребления алкоголя в России в ноябре в 62 регионах страны. Наиболее заметное сокращение зафиксировано в Пермском крае, Кировской и Иркутской областях, пишет РИА Новости.

В Пермском крае потребление алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт снизилось с 12 литров на душу населения в январе до 8,9 литра в ноябре (рассматривался период в 12 календарных месяцев). Кировская область продемонстрировала снижение на 2,8 литра, достигнув показателя в 11,3 литра на человека в год. В Иркутской области снижение составило 2,7 литра, итоговый показатель – 7,6 литра в год.

В Калужской области жители потребляли в ноябре 7,7 литра алкоголя, что на 2,6 литра меньше, чем в январе. Смоленская область и Карелия показали снижение на 2,3 литра, достигнув уровней потребления в 8,3 литра и 11,5 литра на человека соответственно.

В Ленинградской области потребление снизилось на 2,2 литра, составив 7,4 литра. Ямало-Ненецкий автономный округ зафиксировал уменьшение на 2,1 литра, до 8,2 литра.

Кузбасс, Забайкальский край и Пензенская область разделили восьмое место, с сокращением потребления на 2 литра с начала года. По итогам ноября показатели составили 8,3 литра, 9 литров и 10,6 литра соответственно.

Московская область и Хакасия заняли девятое место, показав снижение на 1,9 литра. Замыкают десятку лидеров по снижению потребления алкоголя Оренбургская, Тюменская, Липецкая и Курская области, где снижение составило 1,7 литра.

В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, также наблюдается снижение, но менее выраженное: в Москве – на 0,7 литра, в Санкт-Петербурге – на 0,8 литра, а в Новосибирской области – на 0,2 литра.

