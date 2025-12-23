На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Счетная палата оценила расходы на дорогу Владивосток — порт Восточный

Счетпалата нашла нарушения при строительстве дороги Владивосток — порт Восточный
Мария Девахина/РИА Новости

Счетная палата Российской Федерации провела аудит расходов, направленных на возведение автомобильной трассы Владивосток - Находка - порт Восточный в период с 2023 по 2025 год. По результатам проверки были выявлены определенные недостатки и нарушения, пишет РИА Новости.

Информация об этом была доведена до сведения президента РФ Владимира Путина, как следует из отчета Счетной палаты.

В фокусе проверки было целевое использование бюджетных средств, выделенных на дорожное строительство в Приморском крае, включая упомянутое строительство автодороги.

Данный проект, а именно автомобильная дорога Владивосток - Находка - порт Восточный, является частью развития транспортного коридора «Приморье-1», который, согласно Транспортной стратегии РФ до 2030 года (с перспективой до 2035 года), играет ключевую роль в развитии международных транспортных коридоров на Дальнем Востоке. Строительство первого участка дороги началось в 2016 году в рамках контракта между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и компанией «Трансстроймеханизация».

Как отметила аудитор Елена Бойцова, Счетная палата не только проинформировала главу государства о результатах проверки, но и направила письмо в Федеральное дорожное агентство с рекомендацией оптимизировать размер межбюджетных трансфертов, выделяемых Приморскому краю, за счет исключения необоснованных расходов, связанных с первым участком автодороги.

В отчете уточняется, что Счетная палата рекомендовала оптимизировать объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Приморского края до 16 февраля 2026 года.

Ранее бывший топ-менеджер «Росатома» получил взятку при строительстве павильона на ВДНХ.

