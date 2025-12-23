На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Архипелаг Сокотра поддержал Переходный совет Южного Йемена

Власти архипелага Сокотра поддержали сепаратистов Южного Йемена
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Архипелаг Сокотра, входящий в состав Йемена и расположенный в Индийском океане, через свои местные власти выразил поддержку Переходному совету Южного Йемена в его стремлении к созданию государства Южной Аравии на юге и востоке страны. Об этом сообщил губернатор Сокотры Раафат ат-Такали в интервью телеканалу Aden Independent.

«Мы заявляем о нашей абсолютной поддержке главы Переходного совета Айдаруса аз-Зубейди и одобряем его стратегические шаги и суверенные решения по провозглашению Федеративного государства Южной Аравии», — отметил ат-Такали.

По его словам, администрация архипелага, находящегося под фактическим контролем ОАЭ с начала вооруженного конфликта с хуситами, готова предоставить «все имеющиеся ресурсы в распоряжение высшего руководства для обеспечения национального суверенитета над всей южной территорией».

До этого ряд представителей международно признанного правительства Йемена также выразили поддержку сепаратистам, что вызвало осуждение со стороны Рашада аль-Алими, лидера Руководящего президентского совета Йемена. В начале декабря аль-Алими покинул Аден, где после захвата Саны хуситами в 2015 году располагаются признанные международным сообществом власти Йемена, и отправился в Саудовскую Аравию в знак протеста против установления контроля сепаратистами над стратегически важными провинциями Хадрамаут и Аль-Махра на востоке Йемена. Установив контроль над этими провинциями, совет де-факто распространил свою власть на все территории, не контролируемые хуситами.

Ранее хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене.

