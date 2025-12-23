На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курдские отряды и сирийская армия достигли соглашения о прекращении боев в Алеппо

Al Ikhbariya: курды и власти Сирии договорились о прекращении огня в Алеппо
Osman Orsal/Reuters

В сирийском городе Алеппо достигнуто соглашение о перемирии между вооруженными формированиями курдов и правительственной армии. Об этом сообщает телеканал Al Ikhbariya.

По его информации, после того, как сирийское министерство обороны и курдская коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) договорились о прекращении боев в городе, командование СДС отдало своим отрядам приказ не обстреливать позиции правительственных войск.

Несколько дней в ряде районов Алеппо шли ожесточенные перестрелки между курдами и армейскими частями. В результате боев пострадали десятки мирных жителей.

23 декабря стало известно, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует взорваться в других странах региона.

Ранее Сирия призвала курдов не медлить с интеграцией.

Все новости на тему:
Война в Сирии
