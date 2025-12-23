Госдеп США одобрил возможную продажу Дании ракет воздух-воздух почти на миллиард долларов

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил потенциальную продажу Дании авиационных ракет на $951 млн. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA) сообщает ТАСС.

В заявлении DSCA говорится, что Копенгаген запросил у Вашингтона возможность приобрести 236 усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM-ER с увеличенной дальностью действия и связанное с ними оборудование. В документе отмечается, что предполагаемая продажа будет соответствовать американским целям во внешней политике и национальной безопасности, поскольку укрепит безопасность союзника по Североатлантическому альянсу.

Конгресс США в течение 30 дней должен будет принять решение об одобрении или отклонении сделки.

25 сентября Госдеп США одобрил продажу Германии крылатых ракет AMRAAM на сумму $1,23 млрд.

В конце августа Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Дании зенитно-ракетных комплексов Patriot и сопутствующего оборудования на сумму $8,5 млрд. Страна планировала приобрести 36 баллистических ракет Patriot MIM-104E с модернизированной системой наведения, 20 ракет PAC-3, шесть пусковых установок, шесть комплектов интегрированной сети пусковых установок, а также другое оборудование.

Ранее Госдеп одобрил сделку по продаже Киеву более 3 тыс. ракет большой дальности ERAM.