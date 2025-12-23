На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп сообщил о начале строительства двух новых боевых кораблей

Трамп объявил о начале строительства двух линкоров
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида объявил о начале строительства двух новых американских боевых кораблей. Трансляцию ведет YouTube-канал Белого дома.

«Для меня большая честь объявить, что я одобрил план для ВМС по строительству двух совершенно новых, очень больших линкоров. Самых больших из тех, что мы строили», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, по словам главы Белого дома, Соединенные Штаты планируют построить авианосцы нового класса.

19 декабря госсекретарь Марко Рубио на фоне разговоров о возможности конфликта США с Венесуэлой заявил, что Дональд Трамп не любит войны и считает это пустой тратой денег.

До этого американский президент подписал оборонный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере более $900 млрд, $400 млн которого пойдут на оружие для Украины.

Ранее стало известно о планах Трампа по созданию «золотого» флота.

