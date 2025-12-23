На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе вызвало изумление заявление Вэнса об Украине

Филиппо выразил уважение Вэнсу после слов об Украине
Alyssa Pointer/Reuters

Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором приоритетом для Вашингтона названа помощь пожилым американцам, а не поддержка Украины, вызвало восторг у лидера французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Об этом пишет РИА Новости.

«И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытаются внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы «добро», — заявил Филиппо, комментируя слова Вэнса.

Французский политик выразил свое уважение к вице-президенту США, подчеркнув, что его выступление восстанавливает правильную расстановку приоритетов.

Накануне Вэнс, выступая перед консервативной организацией Turning Point USA, подчеркнул, что забота о пожилых гражданах США для Вашингтона важнее финансирования Украины.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США прекратили тратить деньги на поддержку Украины и сосредоточились на урегулировании конфликта. В свою очередь, депутат Верховной рады Роман Костенко признал критическую ситуацию с поставками иностранного вооружения для украинской армии.

Ранее Вэнс рассказал о смирении Украины с потерей Донбасса.

