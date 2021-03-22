Болгария дала российским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну

У двух российских дипломатов, объявленных персонами нон гранта, есть 72 часа, чтобы покинуть Болгарию. Об этом заявила глава болгарского МИД Екатерина Захариева, пишет РИА «Новости».

«Мы получили письмо из прокуратуры, что эти дипломаты осуществляют деятельность, несовместимую с Венской конвенцией», — сказала министр.

Ранее стало известно, что власти Болгарии приняли решение о высылке двух российских дипломатов из-за «шпионского скандала».

Генпрокуратура Болгарии ранее начала расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. В ходе расследования было установлено, что два россиянина якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность. При этом стало известно, что подозреваемые пользуются дипломатическим иммунитетом в соответствии с Венской конвенцией.

В свою очередь, российский сенатор Владимир Джабаров заверил, что Москва зеркально ответит Софии в случае высылки дипломатов.