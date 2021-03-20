Сенатор заявил, что РФ зеркально ответит Болгарии в случае высылки дипломатов

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал слова премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, который заявил о готовности страны объявить российских дипломатов нежелательными персонами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в случае, если София примет решение по высылке российских дипломатов, Москва готова дать зеркальный ответ.

«Ответим, однозначно, примем зеркальные меры в случае принятия такого решения», — сказал Джабаров.

Кроме того, по его словам, возможная высылка российских дипломатов может стать «недружественным актом со стороны Болгарии».

Ранее Борисов заявил, что Болгария готова назвать дипломатов РФ нежелательными персонами в стране на фоне дела о шпионаже. Так глава правительства страны прокомментировал задержание шестерых военнослужащих, которые обвиняются в шпионаже в пользу России.