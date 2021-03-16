Президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма с целью возвращения полуострова в состав украинского государства. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский лидер, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

Саммит «Крымская платформа» должен состояться 23 августа. На нем Киев намерен обсудить вопрос возвращения Крыма. Украина предложила присоединиться к платформе нескольким странам, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал референдум о статусе Крыма 2014 года полностью легитимным с точки зрения международного права и украинского законодательства.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.