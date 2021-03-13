Сенаторы-демократы от Нью-Йорка призвали его губернатора уйти в отставку

Сенаторы-демократы Чак Шумер и Кирстен Джиллибранд, которые представляют в верхней палате Конгресса США штат Нью-Йорк, призвали губернатора штата Эндрю Куомо уйти со своей должности из-за скандала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их совместное заявление.

«Куомо следует уйти в отставку», — говорится в заявлении демократов.

Политики заявили, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Куомо являются достоверными. По их словам, губернатор «лишился доверия» жителей Нью-Йорка и ключевых политиков.

Ранее Куомо в шестой раз обвинили в сексуальных домогательствах. В связи с этим республиканцы в ассамблее Нью-Йорка подготовили резолюцию об импичменте губернатору. После этого стало известно, что законодатели штата Нью-Йорк начали расследование по делу об импичменте Куомо.