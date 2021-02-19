В Кремле рассказали, будет ли пресс-конференция после встречи Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли пресс-конференция по итогам встречи глав РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Песков заявил, что пресс-конференция не планируется.

«Не планируется конференции, потому что сидят подолгу. Если президенты не посчитают по-другому, но вообще пресс-конференция не планируется», — сказал Песков.

Ранее в Кремле сообщали, что встреча Путина и Лукашенко запланирована на 22 февраля. Повестка – двусторонние отношения, обмен мнениями по международной проблематике.

Ранее Лукашенко заявил, что не намерен просить у Путина денег во время своего запланированного приезда в Россию в начале 20-х чисел февраля. Таким образом белорусский лидер прокомментировал слухи о планах Минска просить у Москвы кредит в размере $3 млрд.