Путин и Лукашенко могут встретиться в Сочи в феврале

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских государственных структурах.

Он уточнил, что договоренность о точной дате встречи пока не достигнута. Обсуждаемые даты — 22 или 25 февраля.

По данным издания, стороны могут обсудить предоставление РФ нового кредита Белоруссии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча президентов готовится.

В январе Путин и Лукашенко обсудили по телефону Союзное государство и борьбу с коронавирусом.