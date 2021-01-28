Берни Сандерс пожертвует около $2 млн с продажи товаров с его фото в варежках

Сенатор США от Вермонта Берни Сандерс заработал $1,8 млн от продажи сувенирной продукции с его фото на инаугурации президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Сенатор направит вырученные средства благотворительным организациям родного штата.

«Мы рады, что можем использовать эту интернет-известность для помощи жителям Вермонта, — заявил Сандерс.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс после инаугурации президента США превратился в мем. Его одинокая фигура в теплой куртке растиражирована в Twitter, на толстовках и кружках, а учительница из Вермонта, связавшая ставшие знаменитыми варежки Берни, жалуется на огромное количество заказов и говорит, что выполнить их не сможет.