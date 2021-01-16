Лукашенко рассказал о праве Белоруссии на независимую политику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна имеет право проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, несмотря на «скромное место на карте». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Он отметил, что в 2020 году Белоруссии «фактически объявили войну», что заставило граждан страны взглянуть на мир и свое место в нем с «очень широко раскрытыми глазами».

«С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору», — добавил Лукашенко.

Политик также уточнил, что события прошлого года показали белорусов, которые «остались верны чести и совести» в непростой исторический период для государства.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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