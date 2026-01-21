Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Третий пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой помощи

Третий пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске скончался по пути в больницу
Александр Кряжев/РИА Новости

Третий пострадавший при обрушении торгового центра в Новосибирске скончался по пути в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов трех человек. Состояние двух из них остается тяжелым, они госпитализированы.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

До этого сообщалось, что третьего пострадавшего спасли из-под завалов здания ТЦ в Новосибирске.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. На текущий момент в результате обрушения пострадали два человека.

Ранее были опубликованы видео спасения людей из-под завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675481_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+