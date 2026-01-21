Третий пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске умер в машине скорой помощи

Третий пострадавший при обрушении ТЦ в Новосибирске скончался по пути в больницу

Третий пострадавший при обрушении торгового центра в Новосибирске скончался по пути в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Ранее спасатели извлекли из-под завалов трех человек. Состояние двух из них остается тяжелым, они госпитализированы.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По факту случившегося МЧС открыло «горячую» линию.

До этого сообщалось, что третьего пострадавшего спасли из-под завалов здания ТЦ в Новосибирске.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным Telegram-канала Baza, причиной произошедшего могло стать большое количество снега на крыше здания. На текущий момент в результате обрушения пострадали два человека.

Ранее были опубликованы видео спасения людей из-под завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске.