Армия

В ЕС выступили за создание европейской армии

Глава МИД Испании Альбарес выступил за создание европейской армии для защиты ЕС
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил создать европейскую армию для защиты ЕС. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

«Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги… нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И… нам нужно сформировать «коалицию желающих», — заявил министр.

Он добавил, что если такой подход возможен для поддержки Украины, то его следует применить и для защиты самого Евросоюза.

18 января депутат Национального собрания Франции от партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар призвал к выходу страны из НАТО на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран Европы из-за Гренландии. А европейское издание Politico написало, что официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Ранее сообщалось, что Британия начала усиленно готовиться войне в 2027 году. 

