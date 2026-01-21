В ЕС выступили за создание европейской армии

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес предложил создать европейскую армию для защиты ЕС. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel.

«Нам нужна европейская армия. На этом пути есть промежуточные шаги… нам нужно интегрировать наши оборонные предприятия. И… нам нужно сформировать «коалицию желающих», — заявил министр.

Он добавил, что если такой подход возможен для поддержки Украины, то его следует применить и для защиты самого Евросоюза.

18 января депутат Национального собрания Франции от партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпар призвал к выходу страны из НАТО на фоне угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран Европы из-за Гренландии. А европейское издание Politico написало, что официальные лица в Европе видят в «коалиции желающих» основу для нового альянса без участия США.

Ранее сообщалось, что Британия начала усиленно готовиться войне в 2027 году.