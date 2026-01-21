«Чувствую, все хотят мира». Уиткофф вылетает в Москву на встречу с Путиным

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается встретиться с Владимиром Путиным 22 января. Кремль подтвердил, что встреча есть в графике российского лидера. В Госдуме предположили, что американцы привезут в Москву «какие-то документы» по украинскому урегулированию. Прошлые переговоры Путина и Уиткоффа прошли в начале декабря 2025 года.

Президент России Владимир Путин примет спецпредставителя своего американского коллеги Стивена Уиткоффа 22 января, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится»,

— сказал представитель Кремля.

«Россия попросила»

Ранее сам Уиткофф заявил CNBC, что рассчитывает встретиться с российским президентом 22 января.

«Мы должны встретиться с ним в четверг. Россия попросила [провести] встречу», — сказал Уиткофф в интервью телеканалу.

«Я думаю, что это важное заявление со стороны [России]. И я думаю, что все, я просто чувствую, что все хотят мира [на Украине]», — ответил также спецпосланник на вопрос о Путине и прогрессе по украинскому урегулированию.

Он подчеркнул, что «имеенно русские просят об этой встрече», поэтому «это важное заявление».

Уиткофф добавил, что мирный план по Украине согласован уже на 90%. Теперь он состоит из 20 пунктов.

По словам спецпредставителя Трампа, в Москву также прилетит предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры в Давосе со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. После прямых контактов с Путиным должна состояться встреча с украинскими представителями.

«Совет мира»

США уже направили приглашение присоединиться к «Совету мира» как Путину, так и Зеленскому, заявил Уиткофф.

«Я выбираю быть оптимистом, и думаю мы получим положительный ответ от обоих», — выразил надежду спецпосланник, отметив, что уже более 20 мировых лидеров согласились присоединиться к «Совету мира».

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) накануне признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по урегулированию конфликта.

«Мы не можем просто выкинуть ее из этого процесса. Мы пробовали, видите, не вышло ... Мы должны с ними взаимодействовать», — сказал Буданов на форуме в Давосе.

Он выразил уверенность, что стороны находятся «на пути к кардинальному решению нашей войны».

«Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда», — подчеркнул он, говоря при этом о «сдержанном оптимизме».

Привезут документы?

Уиткофф и Кушнер могут привезти в Москву какие-то готовые документы по украинскому урегулированию, заявила в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Американская сторона уже провела достаточно много консультаций с Киевом, так что не исключено, что Уиткофф и Кушнер будут готовы представить Путину какие-то готовые документы, касающиеся украинского урегулирования.

Москва неоднократно заявляла, что нам важно увидеть текст мирного договора, который был бы скорректирован согласно нашим красным линиям», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что визиты американских представителей в Москву «в любом случае полезны», так как весь мир таким образом получает сигнал о том, что переговорный процесс идет.

«Не исключаю, что Уиткофф и Кушнер также приедут обсудить вопрос участия России в «Совете мира», который является важной для Трампа инициативой. Москва пока не дала окончательного согласия на участие в этом органе, так как президенту Путину важно видеть непосредственно на бумаге все регламентирующие работу Совета документы», — отметила Журова.

Предыдущие контакты

Последние очные переговоры Уиткоффа и Путина прошли в начале декабря 2025 года. Встреча продлилась пять часов. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал ее как «конструктивную и субстантивную», но о каких-либо прорывах по ее итогам объявлено не было.

Всего за 2025 год Уиткофф и Путин встречались в России шесть раз. В первый раз американец прилетал в Москву, чтобы забрать помилованного гражданина США Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков. По неподтвержденным данным, их первая беседа длилась три часа.