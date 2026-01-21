В Минэнерго РФ назвали даты проведения межправкомиссии России и Ирана

Заседание межправкомиссии России и Ирана пройдет в Тегеране 16-18 февраля

Заседание российско-иранской межправительственной комиссии состоится в Тегеране с 16 по 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ в Telegram-канале.

«Сергей Цивилев провел заседание российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству <...> Мероприятие состоялось в рамках подготовки к 19-му заседанию российско-иранской межправкомиссии, которое пройдет 16-18 февраля в Тегеране», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Цивилев подчеркнул, что, несмотря на сложную обстановку, Россия продолжает приверженность планам развития стратегического партнерства с Ираном.

12 января секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела страны. В ходе беседы Шойгу также заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

