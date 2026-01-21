Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

В Минэнерго РФ назвали даты проведения межправкомиссии России и Ирана

Заседание межправкомиссии России и Ирана пройдет в Тегеране 16-18 февраля
Shutterstock/FOTODOM

Заседание российско-иранской межправительственной комиссии состоится в Тегеране с 16 по 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ в Telegram-канале.

«Сергей Цивилев провел заседание российской части постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству <...> Мероприятие состоялось в рамках подготовки к 19-му заседанию российско-иранской межправкомиссии, которое пройдет 16-18 февраля в Тегеране», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Цивилев подчеркнул, что, несмотря на сложную обстановку, Россия продолжает приверженность планам развития стратегического партнерства с Ираном.

12 января секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани осудил очередную попытку внешних сил вмешаться во внутренние дела страны. В ходе беседы Шойгу также заявил о готовности развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее в России рассказали, какой «незабываемый урок» Иран может преподнести США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675613_rnd_6",
    "video_id": "record::df1f7225-adb5-45e2-8626-9c5ca1114b87"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+