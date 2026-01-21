Трамп назвал США экономическим двигателем планеты

Рост американской экономики приносит выгоду всем странам. Об этом во время обращения к Всемирному экономическому форуму (ВЭФ) в Давосе заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«США — экономический двигатель на планете. Когда процветает Америка, процветает и весь мир. Когда дела идут плохо, они идут плохо для всех нас. Вы все идете за нами вниз, а вы идете за нами вверх», — сказал он.

До этого сообщалось, что министра торговли США Говарда Лютника освистали во время ужина на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Конфликт произошел из-за «воинственных заявлений Лютника», в ответ на которые его освистали, а часть гостей покинули мероприятие.

Всемирный экономический форум — швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.