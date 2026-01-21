Глава Курской области объяснил ситуацию с телами в коридоре горбольницы

Губернатор Курской области Александр Хинштейн объяснил в своем Telegram-канале, почему в коридоре Курской горбольницы №6 оказались тела людей.

«Сотрудница, которая их сфотографировала, рассказала журналистам, что подобное происходит нередко: в больнице нет морга, поэтому умерших на каталках оставляют в коридоре, завернутыми в полиэтилен», — написал глава региона.

Хинштейн назвал происходящее недопустимым как по отношению к живым, так и к покойникам, поскольку рядом ходят пациенты, а персонал больницы разносит еду. Губернатор поручил тщательно разобраться в ситуации. Он отметил, что проблема действительно существует: в больнице отсутствует отдельное помещение для хранения тел до их передачи в патологоанатомическое бюро. Глава ведомства распорядился обеспечить наличие такого помещения уже к вечеру 21 января.

Накануне издание «Курские известия» сообщало, что две санитарки и медсестра из отделения реанимации и интенсивной терапии горбольницы №6 записали видеообращение к министру здравоохранения региона и рассказали, в каких условиях им приходится работать. Санитарка Татьяна Самуйлова в числе прочего рассказала о случаях, когда труп на каталке может лежать в коридоре больницы в течение восьми часов, и при этом их может быть несколько как летом, так и зимой.

