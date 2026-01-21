В Швеции умерла сестра короля Карла XVI

В Швеции в возрасте 87 лет умерла сестра короля Карла XVI Густава принцесса Дезире, баронесса Сильфвершиельд. Об этом сообщила пресс-служба королевского дворца.

Принцесса умерла в своем замке в Коберге в провинции Вестергетланд в окружении семьи. Король выразил соболезнования из-за ухода своей сестры и распорядился приспустить флаги на дворцах Дроттнингхольм и Хага. Информация о дате и месте похорон принцессы появится позднее.

Принцесса Дезире Елизавета Сибилла родилась 2 июня 1938 года в Стокгольме, став третьей из пяти детей наследника шведского трона Густава Адольфа и его супруги принцессы Сибиллы Саксен-Кобург-Готской. Однако Густав Адольф так и не смог стать королем Швеции, поскольку в 1947 году погиб в авиакатастрофе, еще при жизни своего отца и деда.

В 1973 году на престол взошел его младший сын Карл XVI. Согласно конституции Швеции того времени, Дезире и ее сестры не могли претендовать на престол. Но в 1979 году в стране изменили это правило, введя систему абсолютного первородства, согласно которой престол должен унаследовать старший ребенок в независимости от пола. При этом право наследования ограничили потомками действующего короля Швеции.

Дезире была замужем за бароном Никласом Сильфвершиельдом, который скончался в 2017 году. У пары остались трое детей и пять внуков, которые не могут наследовать корону Швеции.



