Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Сын композитора Минкова отсудил у Первого канала 690 тыс руб. за нарушение авторских прав

Сын композитора Минкова засудил Первый канал за нарушение авторских прав
Shutterstock/FOTODOM

Сын композитора и народного артиста России Марка Минкова Андрей отсудил у Первого канала почти 690 тысяч рублей за нарушение авторских прав за использование песни «А знаешь, все еще будет». Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Арбитражный суд Москвы признал Первый канал и медиагруппу «Красный квадрат», которая снимает для него телепрограммы, виновными в нарушении авторских прав. Иск о солидарном взыскании 689 656 рублей за музыку к песне «А знаешь, все еще будет» подал Андрей Минков, сын умершего в 2012 году композитора, народного артиста России Марка Минкова», — сообщили в сервисе.

Согласно решению суда, предоставленному «Газете.Ru», композиция использовалась в передаче «Юбилейный вечер Юрия Николаева», которая была опубликована на сайте канала в 2021 году.

Уточняется, что претензию о выплате компенсации телеканал отклонил, а уже в суде юристы компании заявили, что Андрей Минков пропустил трехлетний срок исковой давности, однако доказать это не смогли. Теперь АО «Первый канал» и ООО «Красный квадрат» должны выплатить 689 656 рублей — двукратный размер стоимости права использования произведения, а также 39 тысяч рублей госпошлины.

Ранее строительная компания потребовала с Пушкинского музея почти 3 млрд рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27674167_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+