Сын композитора Минкова отсудил у Первого канала 690 тыс руб. за нарушение авторских прав

Сын композитора и народного артиста России Марка Минкова Андрей отсудил у Первого канала почти 690 тысяч рублей за нарушение авторских прав за использование песни «А знаешь, все еще будет». Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Арбитражный суд Москвы признал Первый канал и медиагруппу «Красный квадрат», которая снимает для него телепрограммы, виновными в нарушении авторских прав. Иск о солидарном взыскании 689 656 рублей за музыку к песне «А знаешь, все еще будет» подал Андрей Минков, сын умершего в 2012 году композитора, народного артиста России Марка Минкова», — сообщили в сервисе.

Согласно решению суда, предоставленному «Газете.Ru», композиция использовалась в передаче «Юбилейный вечер Юрия Николаева», которая была опубликована на сайте канала в 2021 году.

Уточняется, что претензию о выплате компенсации телеканал отклонил, а уже в суде юристы компании заявили, что Андрей Минков пропустил трехлетний срок исковой давности, однако доказать это не смогли. Теперь АО «Первый канал» и ООО «Красный квадрат» должны выплатить 689 656 рублей — двукратный размер стоимости права использования произведения, а также 39 тысяч рублей госпошлины.

Ранее строительная компания потребовала с Пушкинского музея почти 3 млрд рублей.