Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Трамп: «Я работаю над тем, чтобы США оставалось столицей мировой криптоторговли».
Он добавил, что Китай желает забрать эту роль себе.
США «запомнят», если Дания откажется продать Гренландию, предупредил Трамп. В случае же заключения сделки Вашингтон будет «очень благодарен».
«Я прошу просто кусок льда, расположенный в неудачном месте, который может сыграть критическую роль в вопросе безопасности», — Трамп.
Президент США указал, что Вашингтон хочет разместить в Гренландии часть системы ПВО «Золотой купол».
США не должны заниматься украинским вопросом, это дело Европы, заявил глава Белого дома.
Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Зеленским 21 января.
Трамп: «В НАТО мы помогали Европе защищаться от Советского Союза и России, не получая ничего взамен, поскольку они не платили по счетам. Теперь мы просим контроля над Гренландией, чтобы получить право собственности ради ее защиты».
Трамп выразил уверенность, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский желают урегулировать украинский конфликт.
Трамп заявил, что президент России Владимир Путин позвонил ему после завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном, после чего глава США попросил коллегу завершить украинский конфликт.
США не будут применять силу для получения контроля над Гренландией, пообещал Трамп.
❗️ Я запрашиваю немедленные переговоры для нового обсуждения передачи Гренландии США.
США должны были оставить Гренландию себе после Второй мировой войны, но тогда был другой президент.
Гренландия остается незащищенной, находясь на стратегической позиции между США, Россией и Китаем, — Трамп.
Во Второй мировой США ради Дании защитили Гренландию от нацистской Германии, а затем сделали глупость, отдав остров королевству, утверждает президент Штатов.
Ни одна страна не способна защитить Гренландию так, как США, - сказал Трамп.
Трамп: Я глубочайше уважаю народы Гренландии и Дании.
Германия сейчас производит на 22% меньше электричества, чем в 2017 году, а стоимость энергии возросла на 64, утверждает Трамп.
❗️ Трамп: За прошедшую неделю США извлекли из венесуэльских месторождений 50 миллионов баррелей нефти.
Этот объем будет разделен между Вашингтоном и Каракасом, это позволит Венесуэле «заработать огромные деньги», добавил он.
США заключили торговые сделки, покрывающие 40% внешней торговли, утверждает Трамп.
Введение пошлин позволило устранить разросшийся торговый дефицит между США и партнерами страны.
Трамп назвал США «двигателем» мировой экономики. По его словам, от экономического роста Штатов получают выгоду все другие государства.
По словам американского президента, США под его руководством переживают «экономическое чудо».
Европейские страны за последние несколько лет «в плохом смысле изменились до неузнаваемости» и движутся в неверном направлении, заявил Трамп.
Дональд Трамп пошутил, что рад обращаться не только к присутствующим друзьям США, но и к «нескольким врагам».
❗️ Дональд Трамп начал выступление на ВЭФ.
Из-за опоздания Трампа на форум канцлер Германии Фридрих Мерц отменил встречу с президентом США, передает телеканал CNN.
Дональд Трамп прибыл в Давос для участия в ВЭФ.
Украинский президент Владимир Зеленский отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе. Это произошло после того, как американский лидер Дональд Трамп отказался с ним встречаться на форуме. Еще в начале января в Киеве надеялись, что подпишут с США в Давосе соглашение о привлечении $800 млрд инвестиций. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что Украину не смогли сделать главной темой форума. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Трамп смог вылететь на форум в швейцарском Давосе только со второго раза. В первый раз на борту самолета была обнаружена неисправность, и экипаж принял решение приземлиться на базе Эндрюс. Политик пересел на другой лайнер меньшего размера. Американская делегация на форуме значительно шире, чем обычно. Трамп честно признался журналистам, что он «понятия не имеет, что произойдет» в Давосе.
Президент США Дональд Трамп в 16:30 начнет свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава Белого дома возглавил самую большую делегацию из Америки за всю историю мероприятия: его сопровождают почти все члены его администрации. Форум проходит на фоне претензий США на Гренландию — накануне Трамп заявлял, что в Давосе у него запланировано много встреч по острову и что их результатами будут довольны и в НАТО, и в Вашингтоне. «Газета.Ru» ведет хронику событий.