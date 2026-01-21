«Били, будут бить и добьют». Смогут ли США стереть Иран с лица земли?

Трамп: Иран будет стерт с лица земли, если угрозы в мой адрес продолжатся

Дональд Трамп заявил, что приказал стереть Иран с лица земли, если с ним что-нибудь случится. Он сделал такое заявление в ответ на угрозы иранских властей. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, действительно ли президенту США удастся осуществить задуманное.

Представитель Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Аболфазл Шекарчи заявил, что любые военные действия США в отношении руководства страны не останутся без ответа:

«Трамп знает, если рука агрессии будет протянута против нашего верховного лидера, мы не только отрубим эту руку, но и подожжем их мир и не оставим им безопасного убежища в регионе».

Президент США не оставил эту угрозу без внимания.

«Им не следовало это делать. Но я уведомил: что случится — вся страна взлетит на воздух», – сказал глава Белого дома в интервью News Nation.

Когда война?

Война между Ираном и Соединенными Штатами еще совсем недавно была более чем реальна. Поводом для вооруженного вмешательства Вашингтона могли послужить протесты в Исламской Республике, которые начались в конце декабря 2025 года. Более того, многими аналитиками считалось, что бомбардировки Ирана начнутся буквально в течение ближайших суток.

Тогда президент США Дональд Трамп призывал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Но потом резко передумал. И подобное решение главы Белого дома было связано отнюдь не с каким-либо абстрактным человеколюбием или гуманизмом.

В разгар протестов в Иране были все основания полагать, что Армия обороны Израиля подключится к ударам по Исламской Республике и будет действовать в самом тесном взаимодействии с войсками и силам ВС США, поскольку смена режима в Иране отвечает глубинным национальным интересам еврейского государства. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внезапно встал, что называется, на паузу.

Saul Loeb/Reuters

Скорее всего (это, разумеется, только версия), подобное решение руководства Израиля было связано с причинами сугубо материального характера. Дело в том, что в ходе современных вооруженных конфликтов (в том числе и СВО) расход зенитных управляемых ракет и противоракет (ЗУР и ПР) превышает все мыслимые и немыслимые нормы. Все предыдущие расчетно-снабженческие единицы оказались превышены как минимум на порядок (а то и на два).

И нельзя исключать, что Нетаньяху сказал Трампу примерно следующее: «В ходе предстоящих ударов по Ирану Тегеран неизбежно начнет отвечать пусками баллистических ракет средней дальности по объектам на территории Израиля. А расход ЗУР и ПР Армии обороны Израиля в ходе предыдущей 12-ти дневной войны оказался более чем значительным и до сих пор предприятиями ОПК страны до нормативного состояния не доведен. По этим причинам есть основания воздержаться от активных боевых действий до (и назывался срок)».

Так что удар следует считать не отмененным Трампом в январе этого года, а всего лишь отложенным. И в Израиле, и в США по всей видимости, не успокоятся, пока действительно не поднимут Иран на воздух.

И угрозы Тегерана послужат в этом случае лишь поводом.

Как США будет «стирать Иран с лица земли»

Главная цель предстоящей операции, по всей видимости, будет заключаться в обезглавливании высшего военного и политического руководства Исламской Республики, то есть удары будут наноситься исключительно с целью ликвидации высших должностных лиц Ирана и дезорганизации управления войсками и государством. А там подключится и иранская оппозиция во главе с сыном иранского шаха Резой Пехлеви.

Что касается руководства Ирана, то оно срубило сук явно не по себе (далеко не по своим боевым и оперативным возможностям), выбрав в качестве противников США и Израиль.

Совокупный военно-экономический потенциал США и Израиля настолько превосходит иранский, что делает исход любого вооруженного конфликта практически безальтернативным в пользу Вашингтона. Какой бы совершенной не была перспективная иранская ракета, еврейская/американская окажется на порядок лучше.

Иными словами, Иран били, будут бить и рано или поздно все-таки добьют. И слова Трампа в этом плане не просто угрозы вербального характера. Сказал, что поднимет на воздух, значит, поднимет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).