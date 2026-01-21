Мендель заявила, что конфликт на Украине завершится в 2026 году

Конфликт на Украине завершится в 2026 году на тяжелых для Киева условиях. Об этом заявила экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в социальной сети X.

«Украинский конфликт закончится в этом году — но на неблагоприятных для нас условиях», — написала она.

По ее мнению, Украина вынужденно сядет за стол переговоров в связи с «полным экономическим крахом и нехваткой финансовых ресурсов». Также она назвала в качестве причин для проведения переговоров упавший моральный дух граждан страны, повсеместную коррупцию и нарастающий политический кризис на Украине.

Бывший пресс-секретарь Зеленского считает, что Киев ранее мог заключить соглашение на более выгодных условиях, но отказался.

В декабре газета Financial Times писала, что Украина может столкнуться с финансовым крахом, если Евросоюз не найдет решение о ее финансировании.

18 декабря британская газета The Guardian писала, что Украина может обанкротиться к весне без нового внешнего финансирования.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой» Путина в Европе.