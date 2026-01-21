Размер шрифта
Умер бывший вице-президент Сирии Рифат Асад

Reuters: бывший вице-президент Сирии Рифат Асад скончался в возрасте 88 лет
ITV

Бывший вице-президент Сирии Рифат Асад, который приходится дядей экс-президенту Башару Асаду, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, его смерть наступила в Объединенных Арабских Эмиратах.

В 1970 году Рифат Асад, будучи военным, помогал своему брату Хафезу прийти к власти, однако впоследствии он был изгнан из страны за попытку государственного переворота в 1983 году. Несмотря на это, его номинально назначили вице-президентом.

После смерти Хафеза Асада в 2000 году он выступал против передачи власти Башару, провозглашая себя законным преемником. Спустя 11 лет на фоне попытки восстания в Сирии Рифат, находясь во Франции, призывал своего племянника уходом в отставку предотвратить гражданскую войну.

Вернуться в Сирию ему пришлось лишь в 2021 году — после того, как всю его недвижимость во Франции конфисковали, однако через несколько лет к власти в Сирии пришли повстанцы и Рифат Асад бежал в Ливан. В материале Reuters говорится, что тогда родственник экс-президента переправился через реку на спине своего помощника.

В 2024 году суд в Швейцарии прекратил разбирательство по факту военных преступлений Рифата Асада, предположительно совершенных в 1982 году в сирийском городе Хама, в связи с состоянием здоровья фигуранта.

Ранее посетитель слитного ресторана в «Москве-Сити» рассказал о встрече с Башаром Асадом.

