На юге Москвы загорелся многоэтажный жилой дом

Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на юге Москвы 
Многоэтажный жилой дом загорелся на юге Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его данным, возгорание произошло на Гурьевском проезде. К горящей многоэтажке прибыли несколько пожарных машин и карет скорой помощи. Отмечается, что в МЧС допустили распространение пожара.

Известно об одном пострадавшем — медики его осмотрели и доставили в больницу.

21 января в Подмосковье загорелся склад в промзоне. Изначально пожар в городе Протвино распространился на 700 «квадратах», однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. На складе обрушилась кровля.

17 января в Тюмени произошел крупный пожар в ангаре на улице Шишкова. Площадь возгорания составила около 500 кв. м, в ходе тушения произошло обрушение кровли здания. К моменту прибытия пожарных огонь охватил значительную часть строения, что привело к частичному разрушению крыши. На месте работали 52 специалиста МЧС и 17 единиц пожарно-спасательной техники.

Ранее калининградец устроил пожар в доме, после того как его бросила сожительница.
 
