Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Московский таксист получил удар ножом от жены во время ночной смены

«МК»: в Москве таксист изменил жене и попал в больницу с ножевым ранением
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Москве женщина напала с ножом на мужа-таксиста, узнав о его измене. Об этом стало известно mk.ru.

Около 1:00 во вторник, 20 января, супруги договорились о встрече около шиномонтажа на Востряковском проезде.

Жена решила отомстить неверному мужу, работавшему в ночную смену, и взяла с собой нож, которым сразу же воспользовалась. Едва увидев супруга, она ударила его в область предплечья, но затем самостоятельно вызвала скорую.

36-летний мужчина попал в больницу, где ему наложили швы на рану. Он не стал писать заявление на жену в надежде помириться с ней. Как сообщается, у пары есть 14-летняя дочь.

До этого в Ульяновской области пьяный мужчина из ревности забил сожительницу. В ходе конфликта подозреваемый нанес своей сожительнице множественные удары руками в область груди и живота. Спасти женщину не удалось. Нападавшего заключили под стражу.

Ранее в Астрахани 16-летняя девушка из ревности ударила ножом возлюбленного. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675433_rnd_6",
    "video_id": "record::1fad819b-80b7-4c3b-b201-dca4bd1080fb"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+