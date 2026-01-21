Московский таксист получил удар ножом от жены во время ночной смены

«МК»: в Москве таксист изменил жене и попал в больницу с ножевым ранением

В Москве женщина напала с ножом на мужа-таксиста, узнав о его измене. Об этом стало известно mk.ru.

Около 1:00 во вторник, 20 января, супруги договорились о встрече около шиномонтажа на Востряковском проезде.

Жена решила отомстить неверному мужу, работавшему в ночную смену, и взяла с собой нож, которым сразу же воспользовалась. Едва увидев супруга, она ударила его в область предплечья, но затем самостоятельно вызвала скорую.

36-летний мужчина попал в больницу, где ему наложили швы на рану. Он не стал писать заявление на жену в надежде помириться с ней. Как сообщается, у пары есть 14-летняя дочь.

До этого в Ульяновской области пьяный мужчина из ревности забил сожительницу. В ходе конфликта подозреваемый нанес своей сожительнице множественные удары руками в область груди и живота. Спасти женщину не удалось. Нападавшего заключили под стражу.

Ранее в Астрахани 16-летняя девушка из ревности ударила ножом возлюбленного.