Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодого человека на автобусной остановке

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве на остановке в Электростали

Электростальский городской суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве молодого человека на автобусной остановке. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

«Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

18 января в Электростали 19-летний Имомали Т. зарезал 18-летнего Илью П. на автобусной остановке. Словесная перепалка между ними началась еще в автобусе. Нападавший три раза ударил оппонента ножом и сбежал с места преступления. Задержать его смогли только на следующий день. На допросе подозреваемый рассказал, как достал нож во время драки.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова заявила, что расправа над молодым человеком в Подмосковье вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Она добавила, что в соцсетях пользователи стали называть разные причины и версии об этом конфликте. Единственный вывод, к которому она пришла с полной уверенностью, — «как страшно ездить в автобусах».

Ранее в Крыму пассажир автобуса отказался уступать место женщине и ударил водителя.