Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Суд арестовал обвиняемого в убийстве молодого человека на автобусной остановке

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве на остановке в Электростали
Telegram-канал Суды общей юрисдикции Московской области

Электростальский городской суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве молодого человека на автобусной остановке. Об этом сообщили суды общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

«Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно», — говорится в сообщении.

18 января в Электростали 19-летний Имомали Т. зарезал 18-летнего Илью П. на автобусной остановке. Словесная перепалка между ними началась еще в автобусе. Нападавший три раза ударил оппонента ножом и сбежал с места преступления. Задержать его смогли только на следующий день. На допросе подозреваемый рассказал, как достал нож во время драки.

Член Совета по правам человека Марина Ахмедова заявила, что расправа над молодым человеком в Подмосковье вызывает страх перед поездками в общественном транспорте. Она добавила, что в соцсетях пользователи стали называть разные причины и версии об этом конфликте. Единственный вывод, к которому она пришла с полной уверенностью, — «как страшно ездить в автобусах».

Ранее в Крыму пассажир автобуса отказался уступать место женщине и ударил водителя.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675217_rnd_6",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+