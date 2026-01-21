Трамп рассказал о ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп во время обращения к Всемирному экономическому форуму в Давосе заявил, что дела в Венесуэле идут фантастически хорошо. Его слова приводит РИА Новости.

«Венесуэла будет развиваться просто фантастически. Мы ценим все сотрудничество, которое оказывали. Как только атака закончилась, они сказали: давайте заключим сделку», — сказал Трамп.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

