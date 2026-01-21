Размер шрифта
СМИ сообщили о получении Путиным проекта мирного плана по Украине

Bloomberg: Путин получил проект мирного плана по Украине
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин получил проект мирного плана по Украине, согласованный с Киевом и с Европой, в начале января 2026 года через своего помощника Кирилла Дмитриева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Документы были неофициально переданы в Москву для ознакомления, что позволило Путину подготовить замечания и внести изменения в преддверии ожидаемого визита Уиткоффа и Кушнера», — пишет Bloomberg.

По информации источников издания, Кремль расценил предложение «как значительный шаг вперед», хотя оно ещё «не привело к окончательному решению».

«Многие вопросы, представляющие интерес для Москвы, либо отсутствовали, либо были сформулированы таким образом, который Кремль счел неудовлетворительным. Тем не менее, само наличие этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты как позитивный момент», — отметило издание.

Также Bloomberg подчеркнул, что участие в переговорах зятя Трампа Джареда Кушнера, по мнению российских властей, «помогло структурировать переговорный процесс» и «создать рамки, определяющие ход событий».

22 января спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Перед встречей Уиткофф заявил о том, что в переговорах достигнут большой прогресс.

Также 20 января специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе. Уиткофф назвал встречу позитивной.

24 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана из 20 пунктов. Самыми проблемными вопросами его частями являются выход ВСУ с территории Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, зачем Путин будет лично встречаться с Уиткоффом и Кушнером. 

