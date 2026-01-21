Глава городского округа Люберцы рассказал, закроют ли пекарню «Машенька»

Пекарня «Машенька» в Люберцах в Московской области, владелец которой обращался на прямую линию президента России Владимира Путина, будет работать и дальше, ее закрытие не планируется. Об этом заявил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в Telegram-канале.

«Закрытие пекарни не планируется. Кроме того, мы заинтересованы в развитии предприятия», — написал он.

По словам Волкова, он встретился с собственником пекарни Денисом Максимовым и заверил того, что закрытие пекарни не планируется. Кроме того, по его словам, власти округа заинтересованы в развитии предприятия и хотят, чтобы такие пекарни появились «в парках и других микрорайонах города».

«С предпринимателем мы в контакте, сегодня еще раз довели существующие меры поддержки, в том числе компенсацию части затрат на оплату арендных платежей», — отметил Волков.

20 января владелец подмосковной пекарни «Машенька» рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

