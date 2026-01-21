Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Глава городского округа Люберцы рассказал, закроют ли пекарню «Машенька»

Глава Люберец пообещал, что пекарню «Машенька» не закроют
Telegram-канал Владимир Волков | Люберцы

Пекарня «Машенька» в Люберцах в Московской области, владелец которой обращался на прямую линию президента России Владимира Путина, будет работать и дальше, ее закрытие не планируется. Об этом заявил глава городского округа Люберцы Владимир Волков в Telegram-канале.

«Закрытие пекарни не планируется. Кроме того, мы заинтересованы в развитии предприятия», — написал он.

По словам Волкова, он встретился с собственником пекарни Денисом Максимовым и заверил того, что закрытие пекарни не планируется. Кроме того, по его словам, власти округа заинтересованы в развитии предприятия и хотят, чтобы такие пекарни появились «в парках и других микрорайонах города».

«С предпринимателем мы в контакте, сегодня еще раз довели существующие меры поддержки, в том числе компенсацию части затрат на оплату арендных платежей», — отметил Волков.

20 января владелец подмосковной пекарни «Машенька» рассказал «Газете.Ru», что и его бизнес может закрыться уже в апреле-мае.

В ходе прямой линии Максимов задал вопрос Владимиру Путину о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Президент в разговоре с предпринимателем попросил прислать продукцию на пробу. И тоже отправил ему подарки — икону и вино.

Налоговые изменения вступили в силу с 1 января 2026 года — основная ставка НДС выросла с 20 до 22%. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

Ранее в Госдуме обвинили политику кровавых 90-х в массовом закрытии кафе в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675577_rnd_5",
    "video_id": "record::376c5aa5-1033-4acb-9a06-715950900809"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+