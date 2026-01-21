Не менее 11 пострадавших. БПЛА атаковали Кубань и Адыгею

Краснодарский край и Республика Адыгея в ночь на 21 января были атакованы дронами. Пострадали не менее 11 человек, среди госпитализированных двое детей. Обломки сбитых БПЛА упали на территорию Афипского нефтезавода. Около многоквартирного дома в Афипском специалисты разминируют боевую часть дрона. Всего за ночь средства ПВО сбили над Россией 75 украинских беспилотников.

Атака на Кубань

В ночь на 21 января украинские беспилотники активно атаковали Краснодарский край. Обломки сбитого средствами ПВО дрона упали рядом с многоквартирным жилым домом в поселке Афипском.

Власти приняли решение эвакуировать жильцов всех 177 квартир, чтобы обеспечить их безопасность и провести работы по разминированию. В соседней спортшколе организовали пункт временного размещения.

Фрагменты еще одного беспилотника упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Возник пожар, возгорание удалось быстро ликвидировать. Никто не пострадал.

Кроме того, два частных дома были повреждены обломками дронов в Приморско-Ахтарске.

В Афипском фрагменты БПЛА упали рядом с частным домом, в селе Львовском – повредили хозпостройку. Возникший пожар был оперативно потушен.

Беспилотники также попытались атаковать город Сочи, сообщил мэр Андрей Прошунин.

«Средствами противовоздушной обороны все вражеские цели в воздушном пространстве над Сочи и прибрежной акваторией уничтожены. Жертв и пострадавших нет. Возгораний и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в его посте в Telegram.

На улице Транспортной обнаружили мелкие обломки БПЛА, на место выехали экстренные службы. Разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

В Геленджике, Новороссийске, Анапе и Сочи ночью звучали сирены.

Аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи не работали с вечера 20 января, тогда же приостановили проезд по Крымскому мосту. Около 4 утра 21 января Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов.

Атака на Адыгею

Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Тахтамукайском районе Адыгеи, сообщил глава республики Марат Кумпилов. Атака произошла в 23:23.

«В Тахтамукайском районе республики зафиксирован прилет БПЛА. Произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея», — говорится в сообщении Кумпилова в Telegram.

В результате атаки пострадали 11 человек, девятерых из них госпитализировали, в том числе двоих детей. Тяжелораненых нет.

Также «сгорело 15 автомобилей, пострадало 25 машин».

Администрация муниципалитета ввела режим ЧС районного уровня.

Жителей поврежденного дома эвакуировали, для них был развернут пункт временного размещения на базе отдыха «Шапсуг». Людям оказывают психологическую и медицинскую помощь.

75 БПЛА

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над российскими регионами, Азовским и Черным морями, заявили в Минобороны России.

Больше всего дронов сбили над Краснодарским краем – 45.

Днем ранее в стране вступил в силу федеральный закон, разрешающий сотрудникам МЧС «пресекать функционирование беспилотников для защиты объектов и населения». Соответствующий документ в конце июля 2025 года подписал президент Владимир Путин.

«С сегодняшнего дня начали действовать сразу несколько поправок. Специалисты МЧС России теперь могут пресекать функционирование беспилотных аппаратов, чтобы защитить силы и средства ведомства, население и объекты. Для этого разрешено подавлять и преобразовывать сигналы дистанционного управления беспилотниками», — говорится в сообщении.

Поправки также разрешают главам субъектов вводить в действие планы гражданской обороны и защиты населения на основе предложений МЧС России.

В законе также прописаны механизмы компенсации регионам на мероприятия по гражданской обороне «в ситуациях экстренного и непредвиденного характера».