Наука

Россиянам рассказали, какой тип автомобиля дешевле содержать в 2026 году

ПНИПУ: в 2026 году автомобили могут подорожать примерно на четверть
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Содержание автомобиля в 2026 году станет заметно дороже, и при выборе машины все большее значение будет иметь не цена покупки, а полная стоимость владения. Ученые Пермского Политеха проанализировали, какой тип двигателя окажется наиболее выгодным для российских условий с учетом роста цен, инфляции и инфраструктурных ограничений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По оценкам экспертов, в 2026 году автомобили могут подорожать примерно на четверть из-за повышения утилизационного сбора и сохраняющегося давления издержек. На стоимость владения также влияют колебания курса рубля, высокая инфляция, рост страховых тарифов и цен на обслуживание. В этих условиях, как отметила доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Карпович, самым устойчивым остается спрос на бензиновые модели: они обеспечивают предсказуемые расходы и меньше зависят от импорта сложных компонентов.

Дизельные автомобили, несмотря на потенциально меньший расход топлива, теряют часть своей привлекательности. Рост цен на солярку, высокая чувствительность топливной аппаратуры к качеству топлива и зависимость от импортных систем очистки выхлопа делают их обслуживание рискованным и дорогим, особенно в регионах. Электромобили и гибриды ученые предлагают рассматривать в одной категории: у них высокая начальная стоимость, сильная зависимость от импортных батарей и электроники и ограниченная инфраструктура, что в среднесрочной перспективе снижает экономический эффект.

С точки зрения технического обслуживания наиболее простым и доступным вариантом остается классический бензиновый двигатель. По словам доцента кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергея Пестрикова, его конструкция проще, запчасти легче найти, а ресурс при регулярном обслуживании достигает около 300 тысяч километров. Гибриды на газомоторном топливе могут быть выгодны в городском режиме за счет низкой стоимости километра пробега, но их окупаемость наступает только после десятков тысяч километров и при наличии сервисной базы.

Важным фактором остается и ликвидность на вторичном рынке. Бензиновые автомобили, по оценке экспертов, лучше сохраняют стоимость благодаря предсказуемости эксплуатации. Подержанные дизели и гибриды вызывают у покупателей опасения из-за потенциально дорогого ремонта.

В итоге ученые сделали вывод, что универсального «самого дешевого» типа двигателя в 2026 году не существует. Однако для большинства частных владельцев с нерегулярным или смешанным режимом поездок именно бензиновый автомобиль остается самым надежным и экономически понятным выбором, тогда как дизель и гибрид все чаще становятся нишевыми решениями с повышенными рисками.

Ранее россиянам назвали главные ошибки при зимнем запуске и прогреве двигателя.

