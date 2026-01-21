Размер шрифта
Умер актер фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Актер Дональд Дуглас скончался в 92 года
Шотландский актер Дональд Дуглас скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Independent.

Дугласа не стало 14 января в больнице французского города Альби после непродолжительной болезни. Он был наиболее известен по роли Адмирала Дарси — отца одного из главных героев фильма «Дневник Бриджит Джонс» Марка Дарси.

В фильмографии Дугласа более 90 работ. Он снялся в таких проектах, как «Корона», «Из ада», «Мост слишком далеко», «Доктор Кто», «Пуаро», «Мстители», «Фантастические миры Уэллса», «Шерлок Холмс».

В январе также скончался американский режиссер и художник-аниматор Роджер Аллерс, один из создателей мультфильма «Король Лев». Ему было 77 лет.

Роджер Аллерс был ключевой фигурой в анимационном подразделении Disney в 1990-е годы. Помимо работы над «Королем Львом» (1994), он внес вклад в создание таких хитов, как «Алладин» (1992) и «Похождения императора» (2000). Мультфильм «Король Лев» получил два «Оскара» и стал одним из самых кассовых анимационных проектов в истории.

Ранее поклонница Цоя умерла на могиле рок-музыканта.

