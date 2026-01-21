Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Проверки в минтрансе Кубани связаны с делом экс-депутата Вороновского

Правоохранители выявили связь минтранса Кубани с делом экс-депутата Вороновского
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Проверки в минтрансе Кубани связаны с делом экс-депутата Анатолия Вороновского. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно сумма хищения средств из бюджета при исполнении госконтракта и в рамках нацпроектов оценена в 2 млрд рублей», — сообщил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в министерстве транспорта Кубани были проведены обыски.

21 января стало известно, что Генеральная прокуратура России требует арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции депутата Госдумы Анатолия Вороновского и членов его семьи.

Кроме Вороновского, ведомство требует изъять активы депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск будет рассматривать Центральный районный суд Сочи.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675607_rnd_6",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+