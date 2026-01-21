Проверки в минтрансе Кубани связаны с делом экс-депутата Вороновского

Проверки в минтрансе Кубани связаны с делом экс-депутата Анатолия Вороновского. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно сумма хищения средств из бюджета при исполнении госконтракта и в рамках нацпроектов оценена в 2 млрд рублей», — сообщил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что в министерстве транспорта Кубани были проведены обыски.

21 января стало известно, что Генеральная прокуратура России требует арестовать активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции депутата Госдумы Анатолия Вороновского и членов его семьи.

Кроме Вороновского, ведомство требует изъять активы депутата Госдумы Андрея Дорошенко, депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Всего в деле фигурируют 30 ответчиков. Иск будет рассматривать Центральный районный суд Сочи.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее ЦИК передал мандат экс-депутата Госдумы Вороновского.