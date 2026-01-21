Житель Камчатки потерял машину в сугробе и решил, что ее угнали

На Камчатке мужчина написал заявление об угоне, потеряв машину в сугробе

На Камчатке мужчина сообщил в полицию об угоне автомобиля, который оказался полностью засыпан снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Водитель утром не обнаружил свой автомобиль на привычном парковочном месте у дома. Решив, что машину угнали неизвестные, он обратился с заявлением в правоохранительные органы. Однако выяснилось, что автомобиль не украли — он был полностью скрыт под огромным сугробом высотой в полтора человеческих роста.

Владельцу пришлось потратить три дня, чтобы откопать «пропавшее» имущество.

Прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее на Камчатке подросток спрыгнул с крыши ТЦ в снег и застрял в сугробе.