«Трамп променял Украину». Как Киев потерпел неудачу в Давосе

Международный экономический форум в Давосе обернулся неудачей для Киева. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свою поездку в Швейцарию, а подписание Соглашения о процветании, которое предусматривало инвестиции в украинскую экономику, было отложено на неопределенный срок. В то же время спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи с американской стороной, после чего стало известно о готовящемся визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Чего Россия и Украина добились в Давосе — в материале «Газеты.Ru».

Разногласия между Европой и Дональдом Трампом из-за стремления США приобрести Гренландию сорвали планы по экономической поддержке Украины. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Разногласия между Европой и США, которые стали особенно заметны на экономическом форуме в Давосе, усилили опасения по поводу того, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада в поддержке Киева», — говорится в материале FT.

По словам шести официальных лиц, запланированное подписание так называемого Соглашения о процветании (договор о восстановлении украинских объектов после окончания боевых действий с привлечением инвестиций на сумму $800 млрд) было отменено, так как европейские политики не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии, пытаясь добиться прогресса в других вопросах.

В свою очередь издание Politico забило тревогу из-за раскола между Европой и США, который привел к отходу украинской тематики на второй план.

«Европейские лидеры планировали на этой неделе сосредоточиться на Украине и использовать запланированную встречу с Трампом, чтобы заручиться личной поддержкой президента США в отношении гарантий безопасности для послевоенной Украины. Однако по мере изменения дипломатических приоритетов Киев рискует быть забытым», — говорится в материале Politico.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что украинский конфликт не стал основной темой в рамках экономического форума в Давосе.

«Попытка сделать Украину главной темой Давоса не удалась», — написал Дмитриев в своих социальных сетях.

С похожим заявлением выступила и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Она посетовала, что тема урегулирования конфликта Украины и России почти не обсуждается в Давосе, так как притязания США на Гренландию создали возможность для смены повестки.

«Это не риск, это реальность. Это, признаюсь, немного раздражает. Я приехала сюда, в Давос, чтобы обсудить Украину и, прежде всего, как восстановить мир в Европе», — сказала Валтонен.

20 января Зеленский объявил об отмене своей поездки в Давос. По официальной версии, такое решение он принял для координации восстановления украинской энергетики после очередных ударов.

Незадолго до этого портал Axios сообщил об отмене встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Давосе. По данным Politico, встречу не захотела проводить американская сторона.

Рокировка с Гренландией

Многие российские эксперты согласны с мнением западных коллег о том, что украинская тематика отодвинулась на второй план в рамках форума в Давосе из-за раскола между США и Европой. Так, политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что между европейскими лидерами и Трампом вскрылись проблемы, которые в Европе долгое время пытались замалчивать.

Denis Balibouse/Reuters

«Европейские политики продолжали использовать выдуманную российскую агрессию в качестве оправдания собственного бессилия перед политикой Дональда Трампа. Долгое время удавалось говорить, что основная угроза для Европы — это Россия и даже Гренландию нужно защищать не из-за Дональда Трампа, а потому что надо ограничить силу Москвы в Арктике», — сказал политолог.

Он отметил, что украинскую тематику окончательно никто с международной повестки не снимал, но ввиду того, что сам украинский лидер отказался от поездки в Давос, концентрироваться на этой теме перестали.

«Мне кажется, что сам Зеленский принял решение не ехать на экономический форум в Давосе, чтобы лишний раз не злить Трампа и не ухудшать переговорную позицию Киева. Буквально накануне украинский лидер сделал заявление относительно Гренландии, которое явно расходилось с точкой зрения США, но соответствовало мнению европейских союзников Киева. Было бы не совсем разумно после этого встречаться с американским лидером», — пояснил Солонников.

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин подтвердил, что вопрос принадлежности Гренландии на данном этапе находится во главе угла для Европы.

«Конечно, жесткие заявления Трампа в адрес Гренландии передвинули этот вопрос в центр внимания европейских политиков. Плюс к этому украинский вопрос перебило и заявление о запуске так называемого «Совета мира» по Газе. Эти две темы слишком актуальны для Европы, а российско-украинские переговоры представляются чем-то вялотекущим», — считает эксперт.

По его мнению, украинский президент отказался от поездки в Давос, потому что стало совершенно ясно, что Гренландия и «Совет мира» более актуальны для Европы в ближайшей перспективе.

Украинская тематика может вновь стать интересной для Трампа только после того, как проявится хоть какой-то контур решения. Об этом «Газете.Ru» заявил американист, политолог Александр Асафов.

«Конечно, многие западные СМИ пишут, что Трамп променял Украину на Гренландию, но это упрощение реальности. Трамп занимается Гренландией, потому что она для него привлекательна с точки зрения укрепления положения Республиканской партии перед промежуточными выборами. Ему нужна сильная повестка и яркие успешные примеры действий его администрации. По украинскому треку таких решений ждать не стоит, и Трамп это понимает. Он понимает, что одним махом эту ситуацию не решить и она будет долгоиграющей», — пояснил американист.

По его мнению, все действия Трампа, даже весьма противоречивые, направлены на то, чтобы получить как можно больше пиара и внимания. Асафов считает, что встреча американского президента с Зеленским не состоялась в рамках Давоса, потому что для Трампа она не имела бы никакой медийной выгоды.

Продуктивный форум для России

Нельзя сказать, что украинский вопрос совсем не поднимался в рамках форума в Давосе. Некоторый прогресс заметен для российской стороны, учитывая визит Дмитриева в Швейцарию и его встречи с американской делегацией. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«По кратким комментариям со стороны Кремля и самого Дмитриева ясно, что, встречи в Давосе российская сторона оценивает положительно. Произошел обмен мнениями и информацией. В переговорном треке пока никаких крупных изменений не произошло, но процесс идет», — сказал политолог.

С другой стороны, понятно, что европейские политики хотели бы участвовать в переговорах, и в первую очередь наладить контакты с Соединенными Штатами, чего в Давосе сделать уже не удастся, отметил Топорнин.

Известно, что встреча Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером продолжалась более двух часов за закрытыми дверями.

«Все больше и больше людей осознают правильность российской позиции», — сказал Дмитриев по итогам встреч, которые прошли в Давосе.

В Госдуме переговоры Дмитриева с американскими представителями в рамках экономического форума в Швейцарии связали с предстоящим визитом Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

«Американская сторона провела достаточно много консультаций с Киевом. Накануне визита в Москву также состоялась встреча с Дмитриевым, так что не исключено, что Уиткофф и Кушнер будут готовы представить Путину какие-то готовые документы, касающиеся украинского урегулирования. Нам важно увидеть текст мирного договора, который был бы скорректирован согласно нашим красным линиям», — сказала «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По ее мнению, визиты американской делегации в Москву и любые контакты российской и американской стороны в любом случае полезны, ведь таким образом Вашингтон подает всему миру сигналы о том, что процесс идет, и Россия открыта к переговорам.

Спецпосланник президента США заявил в интервью CNBC, что планирует встретиться с российским лидером в четверг, 22 января. Уиткофф также отметил, что за последние недели в переговорах был достигнут значительный прогресс, который Киев преуменьшает.

В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Уиткоффа состоится в Москве 22 января.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что перед поездкой в Москву Уиткофф и Кушнер намерены провести дополнительную встречу с представителями украинской стороны.