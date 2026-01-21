Очевидец описал обрушение крыши в торговом центре в Новосибирске

В момент обрушения крыши в торговом центре в Новосибирске некоторые посетители находились на втором этаже. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил местный житель Герман Золотухин, ставший свидетелем произошедшего.

Он заявил, что дошел до кассы на первом этаже здания, когда раздался грохот. По словам очевидца, в этот момент показалось, что снег «большими кусками» падает с крыши.

«Мы в окно повернулась — там падает не только снег, но и куски фасада, одежда посыпалась», — продолжил он.

Мужчина уточнил, что рядом с кассой находилось около 10 человек. В этой части ТЦ, как отметил он, «таких разрушений» не было. Никто из присутствующих не стоял около окон, а «внутри вообще было спокойно и прочно, ничего не шаталось», рассказал Золотухин.

«Наверху, наверное, пострадавшие были. Мы выскочили, там стоял, я как понял, продавец сверху. Там рядом лестница была, я так понял, что он успел сбежать оттуда. Он сказал, что есть там люди, надо вызывать спасателей», — добавил очевидец.

Незадолго до этого сообщалось, что третьего пострадавшего спасли из-под завалов ТЦ в Новосибирске.

Инцидент произошел на улице Наумова в Первомайском районе Новосибирска. На кадрах с места происшествия заметно, что после обрушения торговый центр «сложился» внутрь. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, крыша здания ТЦ, предварительно, обрушилась из-за снеговой нагрузки.

Ранее было опубликовано видео спасения людей из-под завалов обрушившегося торгового центра в Новосибирске.