Российский хоккеист Малкин готов пойти на снижение зарплаты ради «Питтсбурга»

The Athletic: нападающий Малкин готов продлить контракт с «Питтсбург Пингвинз»
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин намерен продлить контракт с командой. Об этом сообщил журналист The Athletic Джош Йохе.

«Позиция Малкина не изменилась: он готов продлить контракт на один год, готов пойти на снижение своей зарплаты в 6,1 млн долларов и не заинтересован в игре за другую команду. Он понимает, что это может быть его последний сезон, но пока не хочет завершать карьеру», — написал он.

Российский хоккеист в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 33 встречах, в которых набрал 45 очков — десять заброшенных шайб и 35 голевых передач. При этом Малкин пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее Никита Кучеров поднялся на третье место в рейтинге бомбардиров НХЛ.

