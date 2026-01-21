Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Москалькова заявила о нежелании Киева забирать спасенных российскими военными украинцев

Москалькова: Украина не забирает у России своих граждан и не отдает 12 курян
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Киев по-прежнему не забирает своих граждан, которых российские военные спасли в Сумской области, и не отдает 12 остающихся в Сумах жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По ее словам, бойцы Вооруженных сил РФ эвакуировали из Сумской области 50 украинцев, которые сейчас находятся в Орловской области.

«[На Украине] сегодня 12 человек продолжают удерживать в качестве заложников и не возвращают в нарушение Женевской конвенции домой. Причем сумских они тоже не хотят забирать», — сказала Москалькова.

Она отметила, что спасенные украинцы обращались к киевским властям с просьбами забрать их, однако Киеву «не интересны люди». Омбудсмен призналась, что ее «поражает» эта ситуация.

Москалькова рассказала, что Россия расселила граждан Украины в пункты временного размещения, обеспечила всем необходимым и предоставила свободу передвижения. Те, у кого были документы, уехали туда, куда захотели. Однако Украина демонстрирует совершенно противоположное отношение к курянам, удерживая их в Сумах, добавила она.

17 января Москалькова сообщила, что условия жизни 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области являются неудовлетворительными. В частности, они присылают фотографии еды, которая, по мнению омбудсмена, «просто неприемлема» к употреблению.

Ранее Москалькова назвала неприемлемыми условия Украины для возвращения в РФ курян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27675445_rnd_5",
    "video_id": "record::662abd7a-6fdd-4ccd-a6d1-af35f9575847"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+