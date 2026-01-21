Москалькова: Украина не забирает у России своих граждан и не отдает 12 курян

Киев по-прежнему не забирает своих граждан, которых российские военные спасли в Сумской области, и не отдает 12 остающихся в Сумах жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По ее словам, бойцы Вооруженных сил РФ эвакуировали из Сумской области 50 украинцев, которые сейчас находятся в Орловской области.

«[На Украине] сегодня 12 человек продолжают удерживать в качестве заложников и не возвращают в нарушение Женевской конвенции домой. Причем сумских они тоже не хотят забирать», — сказала Москалькова.

Она отметила, что спасенные украинцы обращались к киевским властям с просьбами забрать их, однако Киеву «не интересны люди». Омбудсмен призналась, что ее «поражает» эта ситуация.

Москалькова рассказала, что Россия расселила граждан Украины в пункты временного размещения, обеспечила всем необходимым и предоставила свободу передвижения. Те, у кого были документы, уехали туда, куда захотели. Однако Украина демонстрирует совершенно противоположное отношение к курянам, удерживая их в Сумах, добавила она.

17 января Москалькова сообщила, что условия жизни 12 удерживаемых на Украине жителей Курской области являются неудовлетворительными. В частности, они присылают фотографии еды, которая, по мнению омбудсмена, «просто неприемлема» к употреблению.

Ранее Москалькова назвала неприемлемыми условия Украины для возвращения в РФ курян.