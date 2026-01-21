Приставы отправились арестовывать активы Чубайса. Он их вывел из России в 2023 году

В отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса открыли еще одно исполнительное производство. Приставы должны будут арестовать активы на сумму почти 11,9 млрд рублей. Какие конкретно – не сообщается. Суд выдал соответствующий исполнительный лист в конце декабря прошлого года. «Роснано» потребовало взыскать с бывших руководителей убытки по проекту Crocus. Ранее сообщалось, что Чубайс уже избавился от всех объектов недвижимости, которыми он владел в России.

Судебные приставы начали исполнительное производство по аресту имущества бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса в размере заявленных требований на сумму почти 11,9 млрд рублей. Материалы поступили приставам из Арбитражного суда Москвы. Исполнительный лист был выдан 23 декабря.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — говорится в материалах.

Конкретный список активов Чубайса, которые будут арестованы, не раскрывается.

Иски «Роснано» к экс-руководителям

12 декабря «Роснано» выдвинула иск к своим бывшим руководителям, требуя взыскать 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus.

«Фактически весь объем инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием»,

— заявили тогда в «Роснано».

Суд постановил арестовать счета Чубайса и других ответчиков по делу (в качестве ответчиков привлечены 13 человек, так или иначе связанных с деятельностью «Роснано». — «Газета.Ru»).

В «Роснано» заявили, что добивались ареста активов, так как Чубайс в любой момент мог вывести их за границу или продать его еще до конца всех судебных разбирательств. Судья согласился с этими доводами.

В апреле 2025 года госкорпорация уже выдвигала претензии к экс-руководству.

Утверждалось, что руководители в 2017 году «предприняли неправомерные действия по реклассификации финансовых обязательств», чтобы скрыть негативные результаты экономической деятельности «Роснано», избежать отзыва выданных ранее государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование.

Тогда суд постановил арестовать средства и имущество Чубайса, а также еще семи ответчиков на общую сумму 5,6 млрд рублей.

На заседании суда в мае представитель «Роснано» заявил, что Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, с октября 2022 года по март 2023 года.

«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года»,

— сообщил юрист.

Чубайс занимал должность главы «Роснано» с 2008 по 2020 год, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении объединить организацию с другими институтами развития в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. Позже он был специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В марте 2022 года Чубайс уехал из России. Сейчас проживает в Израиле, где открыл Центр российских исследований при факультете социальных наук Университета Тель-Авива.