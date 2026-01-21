В Германии женщину с гражданством Украины заподозрили в шпионаже в пользу России

Власти Германии задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Сотрудники федерального ведомства по уголовным делам Германии задержали в Берлине женщину с двойным германо-украинским гражданством по подозрению в шпионской деятельности в интересах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу генпрокурора ФРГ.

Сообщается, что речь идет о женщине по имени Илона В., ордер на арест которой был выдан 30 января 2025 года. По адресу ее проживания были проведены обыски. Кроме того, еще два фигуранта скрываются от следствия — в их домах также провели следственные действия.

По данным генпрокуратуры, подозреваемые проживали в районах Хафельланд (федеральная земля Бранденбург), Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и в Мюнхене (Бавария).

Следствие утверждает, что задержанная передавала сведения, касающиеся конфликта на Украине, в частности, информацию о политических собраниях в ФРГ. Женщина якобы получала информацию, поддерживая связь со своими знакомыми экс-сотрудниками минобороны Германии.

При этом не уточняется, являются ли они теми двумя подозреваемыми, которых сейчас ищут.

Известно, что задержанной женщине предстоит оказаться на скамье подсудимых в Федеральном верховном суде в Карлсруэ (федеральная земля Баден-Вюртемберг), где ей назначат меру пресечения.

Ранее ФБР сообщило о росте числа арестов по подозрению в шпионаже в США в 2025 году.