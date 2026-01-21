Трамп не смог улететь в Давос с первого раза. Его самолет развернули над Атлантикой

Трамп вылетел в Давос на новом самолете после вынужденного возвращения на базу Эндрюс

Президент США Дональд Трамп смог вылететь на форум в швейцарском Давосе только со второго раза. В первый раз на борту самолета была обнаружена неисправность, и экипаж принял решение приземлиться на базе Эндрюс. Политик пересел на другой лайнер меньшего размера. Американская делегация на форуме значительно шире, чем обычно. Трамп честно признался журналистам, что он «понятия не имеет, что произойдет» в Давосе.

Самолет президента США Дональда Трампа Air Force One был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за проблемы с электричеством, сообщил Белый дом. Инцидент произошел поздно вечером 20 января.

«После взлета экипаж самолета Air Force One обнаружил «небольшую электрическую неисправность».

Белый дом заявил, что из соображений крайней предосторожности решено развернуться, приземлиться на объединенной базе Эндрюс и сесть в новый самолет», — цитирует сообщение агентство Reuters.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что в салоне самолета не работали некоторые лампы.

Спустя некоторое время CNN передал, что самолет с Трампом вылетел на Всемирный экономический форум в Давосе.

«Сейчас он снова в воздухе и направляется в Давос»,

— говорится на сайте телеканала.

По информации журналистки CBS Дженнифер Джейкобс, американский лидер был вынужден пересесть на борт меньшего размера, чем первый. Политик обычно летает только на самолетах серии Boeing 747-200B.

Перед вылетом Трамп пообещал журналистам, что его поездка на форум будет интересной, при этом он «понятия не имеет, что произойдет».

Чего ждут от Давоса

Изначально предполагалось, что президент США выступит в Давосе 21 января в 16:30 мск (в Давосе будет 14:30). Будет ли выступление перенесено из-за более позднего вылета, пока не сообщается.

По информации РИА Новости, Трамп проведет в Швейцарии также как минимум пять встреч. Согласно первоначальному расписанию, примерно через час после своего выступления он должен был принять участие во встрече глав государств. Позже, в 19:25 мск, у политика был запланирован прием с представителями бизнеса.

В четверг, 22 января, Трамп должен провести церемонию объявления устава «Совета мира» по урегулированию ситуации в секторе Газа. Она назначена на 12:30 мск (10:30 в Давосе).

После церемонии американская делегация вернется в Вашингтон.

Кто еще будет в Давосе

В этом году американская делегация значительно шире, чем в предыдущие годы. Вместе с Трампом в Давосе США представляют государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также секретари по энергетике и технологиям.

Накануне Уиткофф уже успел встретиться с представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Переговоры продлились более двух часов. По их итогам Дмитриев заявил журналистам, что российско-американские встречи проходят в конструктивном ключе, а Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными».

Всемирный экономический форум в Швейцарии проходит с 19 по 23 января, его участниками станут более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

План восстановления Украины отложили

Украинскому конфликту не будет уделено основное внимание в ходе форума, а президент Украины Владимир Зеленский отказался туда лететь. По официальной версии, такое решение он принял для координации восстановления украинской энергетики после очередных ударов.

10 января газета The Daily Telegraph писала, что в Давосе Зеленский и Трамп планировали подписать так называемое Соглашение о процветании — договор о восстановлении украинских объектов после окончания боевых действий. Позже в Вашингтоне заявили, что план «нуждается в доработке».

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников, подписание плана по восстановлению Украины отложили.

«Запланированное на этой неделе объявление о «плане процветания» на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено», — говорится в материале.