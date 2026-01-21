Мужчина сбежал из военного госпиталя в ЛО, получил пулю при задержании и попал на видео

В Ленинградской области (ЛО) мужчина получил пулю во время задержания после побега из военного госпиталя. Об этом сообщает 47news.

Предварительно, военный из Гатчины 17 января попал в госпиталь и на следующий день самовольно покинул его. Сначала его искали военнослужащие, но затем появилась информация, что тот вооружен, и к поискам подключились полицейские.

Беглеца нашли 20 января на окраине города Коммунар, при нем было лезвие и перцовый баллончик. Полицейские пытались задержать мужчину, однако тот отказывался подчиняться требованиям и призывал стрелять в себя.

Один из правоохранителей в конце концов выстрелил мужчине в колено — этот момент попал на видео. После этого его обезвредили и надели наручники.

