Что такое эйджизм и почему он обходится миру в миллиарды долларов

Откуда берется дискриминация по возрасту и почему она вредит обществу и бизнесу

«Слишком молод» или «слишком стар» — эти фразы в разных ситуациях могут прозвучать как приговор. За ними стоит эйджизм — возрастная дискриминация, которая тихо, но прочно встроилась в рынок труда и общество в целом. Она заставляет работодателей смотреть на дату рождения, а не на портфолио и достижения, а соискателей — доказывать, что их возраст — это не недостаток. Что скрывается за эйджизмом, как он проник в офисы и медиа и почему с ним необходимо бороться — в материале «Газеты.Ru».

Что такое эйджизм

Эйджизм (от англ. age — «возраст») — вид дискриминации, основанный на стереотипах и предрассудках о возрасте. Термин был введен в 1969 году американским психиатром Робертом Батлером. В своих работах в журнале The Gerontologist он описывал системное предвзятое отношение к пожилым людям, сравнивая его с расизмом и сексизмом. Батлер указывал на укоренившийся в обществе стереотип, будто с возрастом человек становится менее компетентным, гибким и способным осваивать новое.

Сегодня эйджизм понимается шире — как дискриминация, основанная на возрасте в целом. Он проявляется, когда к человеку относятся предвзято лишь из-за цифр в паспорте. Это касается не только тех, кому говорят «слишком стар», но и начинающих специалистов, которых считают «слишком молодыми». Наиболее заметен эйджизм на рынке труда, но он проникает и в другие сферы: медиа, образование, медицину и даже повседневное общение, влияя на возможности, восприятие и качество жизни людей.

Согласно данным ВОЗ, каждый второй житель планеты в умеренной или значительной степени придерживается эйджистских взглядов, то есть подвержен стереотипам и предрассудкам.

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Примеры эйджизма в разные эпохи Возрастная дискриминация существовала задолго до возникновения самого термина. Причем с течением времени отношение к возрасту менялось: • Античность. В греческих полисах старейшины обладали значительной властью, а вот молодых граждан часто исключали из общественных решений, считая «недостаточно зрелыми». • Средневековье. Людей в возрасте, наоборот, зачастую отстраняли от физического труда, даже если они были здоровы, что отражало стереотип о «естественной бесполезности» старости. • XX век. Индустриализация окончательно привела к фокусу на молодых рабочих, способных осваивать современные технологии, что породило новую волну предвзятости к пожилым сотрудникам. Сегодня эйджизм проявляется намного шире: от комментариев в соцсетях до структурных ограничений на рынке труда.

Формы эйджизма

Эйджизм имеет множество форм проявления, но три из них наиболее влиятельны. Первая — более открытая и очевидная дискриминация в сфере труда, где работники старше 45–50 лет сталкиваются с прямыми барьерами: их реже берут на работу, первыми увольняют во время сокращений и занижают уровень заработной платы под предлогом «молодой динамики» компании.

Вторая форма — более скрытая. Это дискриминация в медиа, кино и рекламе. Здесь пожилые люди либо невидимы, либо представлены как немощные, консервативные и технологически неграмотные персонажи, лишенные активной социальной роли. Именно через эти образы в обществе тиражируется и закрепляется стереотип о старости как о периоде упадка, формируя предвзятое отношение не только на рынке труда, но и в бытовом общении.

Эйджизм также наглядно проявляется в медицине. Стереотипы о том, что «в старости все болит», и недостаток гериатрических знаний приводят к тому, что опасные симптомы (например, одышку или потерю веса) принимают за норму. А некоторые врачи разговаривают с пожилыми как с детьми, считая их беспомощными и неспособными решать за себя.

Дискриминация на работе

Возрастные стереотипы влияют на решение работодателей при приеме на работу:

молодым специалистам могут отказать из-за «недостатка опыта» даже при наличии всех навыков;

пожилые сотрудники сталкиваются с убеждением, что они «не разберутся в современных технологиях» или «не успевают за рынком»;

люди в возрасте часто слышат, что им «пора уступить место молодым».

В вакансиях можно встретить прямые или завуалированные указания на желаемый возраст кандидата («молодой коллектив», «энергичный кандидат до 35 лет»), а в периоды экономических спадов первыми под сокращение зачастую попадают именно самые высокооплачиваемые сотрудники старшего возраста.

Исследование AARP (США, 2022 год) показало, что около 60% работников старше 50 лет сталкивались с дискриминацией по возрасту. В России, согласно исследованию НИУ ВШЭ, ситуация еще более сложная.

Специалист по трудовым спорам и корпоративному праву Анна Проскокова в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что возрастная дискриминация при приеме на работу — это не единичные случаи, а системная проблема. Это один из самых распространенных «неофициальных» фильтров, о котором напрямую не пишут в вакансиях, но который активно используют на практике, пояснила эксперт. По ее статистике, с той или иной формой возрастной дискриминации сталкивается каждый второй соискатель старше 50 лет и каждый третий — в возрасте до 25 лет.

Наиболее уязвимая группа, как отметила Проскокова, это кандидаты предпенсионного (50+) и пенсионного возраста. Их чаще всего отсекают по умолчанию, опасаясь высоких рисков по здоровью, негибкости мышления или скорого ухода на пенсию. Вторая «высокорисковая» группа — молодежь без опыта (от 18 до 23 лет). Их записывают в «зеленых», «нелояльных» и «инфантильных», лишая возможности старта.

fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Парадокс заключается в том, что эти опасения редко озвучиваются напрямую. Вместо этого используются расплывчатые формулировки: «не подошли по корпоративной культуре», «ищем кандидата с более современным подходом» или «вы нам overqualified» («вы слишком квалифицированы для нас»). За этим часто скрывается именно возрастной ценз. Анна Проскокова специалист по трудовым спорам и корпоративному праву

В то время как в других странах с развитой экономикой пик профессионального дохода и карьерного роста традиционно приходится на 45–59 лет, в России ситуация складывается с точностью до наоборот. Работники сталкиваются с системным снижением заработной платы уже после 45 лет, что является прямым следствием возрастной дискриминации. В отличие от глобальной тенденции, когда опыт ценится выше, максимальный доход в РФ получает группа от 25 до 44 лет, а у сотрудников старше 45 он резко падает.

Гендерный анализ этой проблемы выявляет еще более тревожную картину. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, российские мужчины оказываются под ударом эйджизма значительно раньше: уже в возрасте 45–55 лет их заработок сокращается в среднем на 15% по сравнению с более молодыми коллегами (35-44 года). Для женщин критической точкой часто становится выход на пенсионный возраст — дискриминация в оплате труда настигает их после 55 лет, отнимая до 16% от доходов.

С годами разрыв только усугубляется. В группе 55–64 лет потери мужчин достигают 22%, а у женщин 65–74 лет — 20%. Эти цифры особенно контрастируют с международными данными: например, в США аналогичные потери из-за возрастной дискриминации составляют лишь около 2,5%. Это демонстрирует, насколько глубока проблема эйджизма в российской трудовой культуре и как остро стоит вопрос защиты прав возрастных сотрудников.

Эйджизм в медиа и рекламе

Медиа нередко транслируют искаженную картину. Пожилые люди либо отсутствуют в рекламе, либо представлены в негативном ключе: как беспомощные или комичные персонажи. Реклама средств для омоложения и anti-age часто построена на идее, что старение — это проблема, которую нужно стыдиться и активно с ней бороться.

Голливудские фильмы, номинированные на «Оскар», демонстрируют ту же тенденцию систематической недопредставленности и стереотипного изображения людей старшего возраста. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного университетом Южной Калифорнии (USC Annenberg).

Ученые проанализировали 1256 персонажей с репликами из 25 картин, номинированных на «Оскар» в 2014–2016 годах. Результаты показали, что лишь 11,8% героев были в возрасте 60 лет и старше, хотя эта демографическая группа составляет 18,5% населения США. Более того, в шести из 14 фильмов, где присутствовали такие персонажи, звучали откровенно эйджистские реплики.

Параллельный опрос, проведенный компанией Humana, выявил, что для самих пожилых американцев чувство оптимизма, ценности и признания является крайне важным. Это заставляет задуматься: как подобные уничижительные стереотипы в массовой культуре влияют на реальное самочувствие и восприятие себя людьми старшего возраста? Исследование предполагает, что последствия эйджизма на экране могут выходить за рамки культурного пространства и негативно сказываться на здоровье и благополучии стареющего населения.

Эйджизм в медицине

Эйджизм в медицине часто начинается с безобидной, на первый взгляд, фразы «Это у вас возрастное!» С годами проблема усугубляется: пожилым пациентам могут уделять меньше внимания, разговаривать свысока или не воспринимать их жалобы всерьез, маскируя нежелание разбираться с диагнозом под «естественное старение».

Space_Cat/Shutterstock/FOTODOM

Пандемия COVID-19 выступила своеобразным индикатором эйджизма в системах здравоохранения по всему миру. Одним из самых ярких примеров стала Канада, где в домах престарелых была зафиксирована самая высокая смертность. Это было вызвано не столько формальным приоритетом в лечении молодых над пожилыми в больницах, сколько просчетами в самой системе долгосрочного ухода: хроническим недофинансированием, нехваткой персонала, плохой координацией со службами здравоохранения и запоздалым реагированием на вспышки заболеваний в этих учреждениях.

Причины возникновения эйджизма

Эйджизм укореняется в массовом мышлении благодаря культу молодости, доминирующему как в западном, так и в российском обществе. Молодость ассоциируется с красотой, успехом и продуктивностью, в то время как старение — с упадком, проблемами со здоровьем, угасанием привлекательности.

Однако в последнее время намечается положительный сдвиг в восприятии возраста. Все чаще появляются примеры, бросающие вызов стереотипам. Например, Мэй Маск, мать Илона Маска, которая в 77 лет до сих пор строит успешную карьеру модели и является иконой стиля. Поп-культура также начинает рефлексировать на тему эйджизма: нашумевший боди-хоррор «Субстанция» гротескно и пугающе показал, к каким крайностям может привести культ молодости и тотальная борьба со старением. Эти примеры медленно, но верно расширяют границы восприятия, доказывая, что возраст — не барьер для достижений, самореализации и активной жизни.

Экономическая нестабильность также вносит свою лепту — в условиях кризиса работодатель часто ищет максимально эффективного и «дешевого» сотрудника, который сможет за сравнительно небольшую зарплату работать на пределе производительности. Молодые специалисты воспринимаются как более энергичные и выгодные в финансовом плане. Отчасти это действительно так, поскольку более старшие и опытные сотрудники попросту уже знают себе цену и вряд ли согласятся на низкую оплату труда.

Последствия эйджизма

Последствия возрастной дискриминации разрушительны как на индивидуальном, так и на социальном уровне. Эйджизм влияет не только на качество жизни, но и на здоровье. Йельская школа общественного здравоохранения в 2020 году изучила 422 исследования, охвативших более 7 миллионов человек в 45 странах, и пришла к выводу, что есть прямая связь между эйджизмом и ухудшением здоровья, снижением качества жизни и ростом заболеваний у людей пожилого возраста.

Согласно другому исследованию Йельской школы, в США из-за возрастной дискриминации возникает дополнительный ежегодный ущерб — порядка 63 млрд долларов, которые тратятся на здравоохранение в связи с ухудшением здоровья вследствие дискриминации пожилых людей. Отношение общества напрямую отражается на продолжительности их жизни: позитивное восприятие возраста увеличивает ее в среднем на 7,5 года.

Доклад ВОЗ также подтверждает: эйджизм не просто ведет к ухудшению здоровья, социальной изоляции, преждевременной смерти, но и обходится экономике в миллиарды долларов.

Анна Проскокова выделяет два основных мифа о возрасте сотрудников, которые наносят бизнесу колоссальный ущерб, лишая его ключевых ресурсов.

Первый — миф о «нелояльности молодых». Молодые специалисты ищут интересные задачи, развитие и адекватное вознаграждение. Если компания не дает этого, они, естественно, уходят. И это не нелояльность, это здоровые амбиции и рыночное поведение, подчеркивает эксперт. Бизнес, который верит в этот миф, не инвестирует в создание привлекательных условий для молодежи, не растит кадры под свои задачи и не дает им возможность предлагать свежие идеи. В итоге такие компании получают текучку и ложное убеждение в правдивости этого мифа, отметила Проскокова.

PerfectWave/Shutterstock/FOTODOM

Второй миф, который выделила эксперт, это миф о «необучаемости возрастных». Сотрудники 45+, напротив, часто обладают уникальным качеством — осознанностью обучения. Они учатся не «для галочки», а чтобы решить конкретную задачу, и делают это крайне эффективно. Они приносят с собой знания и опыт, которых нет у молодых коллег; у них уже сформировано понимание, зачем и почему та или иная технология или методология нужна бизнесу. Отказываясь от них, компания теряет не просто работника, а носителя колоссального жизненного и профессионального опыта, который невозможно получить быстро, заключила Проскокова.

Как бороться с эйджизмом

Борьба с эйджизмом — комплексная задача, требующая усилий на всех уровнях, начиная от инициатив со стороны руководства страны и заканчивая изменением мышления у каждого человека. Вот несколько направлений такой работы:

Законодательное регулирование. Во многих странах, включая Россию, существуют законы, запрещающие возрастную дискриминацию при приеме на работу. Однако важно не только их принимать, но и обеспечивать реальное соблюдение,

Корпоративные практики. Компаниям необходимо пересматривать свои HR-процессы: убирать упоминание возраста из вакансий, внедрять слепые рекрутинговые методики, создавать программы менторства, где жизненный опыт сотрудников старшего возраста передается молодым.

Просвещение и культура. Ключевая роль в деле борьбы с эйджизмом отводится просвещению. Необходимо говорить о проблеме, развенчивать возрастные стереотипы через СМИ, искусство и образовательные программы. Например, в Москве ярким примером является программа «Московское долголетие», где пенсионеры бесплатно могут изучить новые специальности от IT до искусства дегустации вина,

Личная ответственность. Важно избегать обобщающих и уничижительных выражений в отношении возраста как в быту, так и в публичном пространстве.

Эйджизм — не абстрактное понятие, а реальная социальная проблема, которая влияет на рынок труда, психологическое состояние людей и экономику в целом. Он формируется под воздействием культурных норм, стереотипов и страха перед старением. Однако результаты международных исследований однозначны: разнообразие возрастов в обществе и в рабочей среде приводит к созданию более сильных, устойчивых и инновационных команд и организаций.

Понимание того, что такое эйджизм, почему он возникает и как с ним бороться, помогает выстраивать инклюзивное общество, где каждый может реализовать свой потенциал в любом возрасте, а жизненный опыт становится преимуществом, а не поводом для дискриминации.